Zonguldak'ta eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi'nde A.G, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önüne gelerek tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu İ.M.A. ve Z.B. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin mekana doğru ateş ettiği, çevredekilerin panikle kaçıştığı ve zanlının bir süre sonra silahı tutukluk yapınca olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Zanlı A.G, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.