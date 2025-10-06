Haberler

Zonguldak'ta Dünya Çocuk Günü Etkinliği Düzenlendi

Zonguldak'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuklar için Dünya Çocuk Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 'Can Dostlar' filmi izletildi ve katılan çocuklara hediyeler verildi.

Zonguldak'ta "Dünya Çocuk Günü" kutlandı.

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen 10 çocuk ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden temin edilen "Can Dostlar" filmi izlettirildi.

Film gösteriminin ardından Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Şef Şerife Çelik ve Çocuk Hizmetleri Bürosu uzmanı Ali Osman Akgöz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması, ailelerin farkındalıklarının geliştirilmesi ve toplumsal uyumlarının desteklenmesi amaçlanan etkinlikte, çocukların topluma kazandırılması, suçtan uzak yaşam sürmeleri ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
