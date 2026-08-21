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Zonguldak'ta deniz giriş yasağı kaldırıldı

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Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi nedeniyle denize girme yasağı kaldırıldı.

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi nedeniyle denize girme yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde uygulanan denize giriş yasağının, son değerlendirmeler doğrultusunda saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın denize girerken can güvenlikleri açısından dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ağustos Cuma günü tam gün, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar kent genelinde denize girişler yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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