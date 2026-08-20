Haberler

Zonguldak'ta Denize Giriş Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle yarın ve cumartesi öğlene kadar denize girişlere yasak getirildi.

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle yarın ve cumartesi öğlene kadar denize girişlere yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ağustos Cuma günü tam gün, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi