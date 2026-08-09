Haberler

Zonguldak'ta yasak denize giriş can aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu.

Zonguldak'ta yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu.

Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Uzunkum sahilinde denize giren Hakan Ergin (34), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Ergin, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı, eski futbolcu ve klasman hakemi olduğu öğrenilen Ergin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

Kan donduran olay! Evi basıp katliam yaptı
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü

Yarışlar faciayla bitti
Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu

Kan donduran anlar kamerada
Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik

Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: 3 seneye Süper Lig!
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi