Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı, bir kişi ise hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cennet Koyu'nda denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşler çevredekiler tarafından kurtarılırken, aynı bölgede denize açılan bir kişi ise hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Cennet Koyu'nda girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler Eymen (9) ve Erman Ç. (8) çevredekiler tarafından kurtarılırken, aynı bölgede denize açılan ve sandalı alabora olan Emrullah Özmen (42) ise boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Limanı içindeki Cennet Koyu'nda meydana geldi. Denize giren Eymen ve Erman Ç. kardeşler, kısa süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.