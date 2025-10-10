Zonguldak'ta Deniz Üzerinde İki Hortum Oluştu
Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında oluştu. Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel