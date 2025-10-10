Haberler

Zonguldak'ta Deniz Üzerinde İki Hortum Oluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında denizde iki hortum oluştu. Hortumlar, birkaç dakika içerisinde kayboldu ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

ZONGULDAK'ta denizde 2 farklı hortum oluştu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında oluştu. Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.