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Zonguldak'ta çökme riskli 4 katlı apartmanın yıkımına başlandı, 14 daire boşaltıldı

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Zonguldak'ta çökme riskli 4 katlı apartmanın yıkımına başlandı, 14 daire boşaltıldı
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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde çökme riski bulunan 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan 14 daire de tedbir amacıyla boşaltıldı ve alan bariyerlerle kapatıldı.

ZONGULDAK'ta çökme riski olan 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan 14 daire de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki 42 numaralı apartmanın istinat duvarında oluşan çatlaklar ve ayrılmalar büyüdü. Yaklaşık 2 ay önce tahliye edilen 4 katlı 41 yıllık apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan toplam 14 daire de bugün tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliyelerin ardından 4 katlı binaya ulaşılabilmesi için alana hafriyat dökülerek yükselti oluşturuldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iş makinesiyle kontrollü yıkıma geçildi. Binaların bulunduğu alan bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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