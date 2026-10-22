Zonguldak'ta çöken binanın çevresinde 28 daire için daha tahliye kararı verildi

Zonguldak'ta çöken binanın çevresinde 28 daire için daha tahliye kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta çöken 3 katlı binada Türkan Özhan (74) hayatını kaybederken kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralandı. Binanın çevresindeki binalarda 28 daire için daha tahliye kararı verilirken gece saatlerinde 13 daire tahliye edilmişti.
28 DAİRE İÇİN DAHA TAHLİYE KARARI
Zonguldak'ta Türkan Özhan'ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) yaralandığı olayda; çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan binalardaki 28 daire için daha tahliye kararı verildi. Tahliye tebligatları evlerde yaşayan vatandaşlara teslim edildi. Gece saatlerinde bölgedeki 13 daire tahliye edilmişti.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı