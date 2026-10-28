Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde çatlaklar nedeniyle yaklaşık iki ay önce tahliye edilen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım öncesinde çevredeki 2 binada toplam 14 daire geçici olarak boşaltıldı, itfaiye toza karşı önlem aldı.

Zonguldak'ta çeşitli bölümlerinde çatlaklar oluşan 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki bir bina, istinat duvarında ve çeşitli bölümlerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yaklaşık iki ay önce tahliye edildi.

Yıkım kararının ardından polis ve zabıta ekipleri, riskli olarak belirlenen yapının kontrollü yıkımı öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların bölgeye girmesine izin vermeyen ekipler, binanın çevresinde bulunan araçları kaldırdı.

Yıkım esnasında etkilenebilecek 2 binadaki toplam 14 daire geçici olarak boşaltıldı.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri de yıkım sırasında oluşacak yoğun toza karşı önlem aldı.

Ekipler, 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.

Kaynak: AA
Yaşlıların mallarına çöken çete lideri otel odasında yakalandı

Yıllardır aranan çete lideri otel odasında yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar

Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti

Hastane odasında skandal! 91 yaşındaki hastaya yaptığı yanına kalmadı
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı

Hayat arkadaşına bunu nasıl yapabildin! Bebeği daha 11 aylıktı