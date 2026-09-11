Zonguldak'ta bir kişinin özel halk otobüsünün altında kalarak ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı
Zonguldak'ta bir kişinin indiği halk otobüsünün önünden geçerken altında kalarak ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı.
Zonguldak'ta bir kişinin indiği halk otobüsünün önünden geçerken altında kalarak ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde dün, Coşkun Bilici'nin (66) indikten sonra hareket ettiğini fark etmediği otobüsün önünden geçerken aracın altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü Tolga K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bilici'nin cenazesi, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Madenciler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldıray Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden Coşkun Bilici (66), Tolga K'nin (34) kullandığı 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüne binmiş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde inen Bilici, hareket ettiğini fark etmediği otobüsün önünden geçerken aracın altında kalmıştı.
Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan Bilici'ye ilk müdahaleyi yapmış, daha sonra hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.