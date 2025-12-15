Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ölen kişi defnedildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bıçaklı kavgada ölen kişi, toprağa verildi.

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde, dün tekel bayi önünde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Yangun'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Askeritepe Camisi'ne getirildi.

Yangun'un eşi ile yakınları ayakta güçlükle durdu, gözyaşı döktü.

Burada helallik alınması ve dua edilmesi sonrası Yangun'un cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Bu arada, Yangun'un yaklaşık 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

Dün çıkan kavgada C.Ç, Yangun'u bıçaklamış, kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.