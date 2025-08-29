Zonguldak'ta Beton Mikserinin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Efe C. (18), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 67 TS 324 plakalı beton mikseri, Hasan Efe C. yönetimindeki 67 ABN 696 plakalı motosiklete çarptı. Beton mikserinin altında kalan Hasan Efe C., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Efe C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Beton mikseri şoförü S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.