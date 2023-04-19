ZONGULDAK'TA BELDEN AŞAĞISI TUTMAYAN AYI TEDAVİYE ALINDI

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde ormanlık alanda belden aşağısı tutmayan yaralı ayı bulundu. Ayı, tedavisi için hayvanat bahçesine teslim edildi.

Bu sabah saatlerinde, Gökçebey ilçesi Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda hareketsiz duran ve inleyen ayıyı fark eden vatandaşlar durumu, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ormanlık alana Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı ayının yanına ulaşarak muayene etmeye başladı. Ayının ayaklarının tutmadığı tespit edilirken jandarma ekipleri yaralı hayvana su verdi. Ekipler, yaptıkları ön muayenede ayının bir yerden yuvarlanırken belinin kırıldığından şüphelendi. Ayının vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Ayı, tedavisi için Gökçebey ilçesinde bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesine teslim edildi. (DHA)