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Zonguldak'ta AVM'deki mağazada çıkan yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

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Zonguldak'ta AVM'deki mağazada çıkan yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi
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Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer mağazalara sıçramadan söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta bir alışveriş merkezindeki mağazada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mağazadan yükselen duman kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer mağazalara sıçramadan söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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