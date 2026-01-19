Haberler

'AVA GİDİYORUM' DİYEREK EVİNDEN ÇIKAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN HABER ALINAMADI

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıkan 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Mustafa Uçar'dan haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde evinden 'ava gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
