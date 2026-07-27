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Altın dolu çanta çöpten kurtarıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde atık sanılarak çöp arabasına atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde atık sanılarak çöp arabasına atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Bir süredir hastanede tedavi gören S.S, taburcu edilmesinin ardından çanta ve valizini evinin önündeki çöp konteynerinin yakınına bırakarak içeri girdi.

Kısa süre sonra dışarı çıkan S.S, eşyalarının yerinde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çanta ve valizin belediye temizlik personeli tarafından atık sanılarak çöp aracına atıldığını tespit etti.

Elmatepe Mahallesi'nde durdurulan çöp aracında çıkarılan çanta ve valiz, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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