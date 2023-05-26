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Zonguldak'ta kahreden olay! Arkadaşlarıyla otururken elindeki tüfek ateş alan adam hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte otururken elindeki pompalı tüfeğin ateş aldığı öne sürülen Erdoğan Hasret, boynuna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak'taki bir iş hanında meydana gelen olayda, iddiaya göre Erdoğan Hasret (45) arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kendisine ait pompalı tüfeği eline aldı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla boynundan yaralanan Erdoğan Hasret, kanlar içinde yere yığıldı.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti

ARKADAŞI DA FENALAŞTI

Olay sırasında Hasret'in yanında bulunan A.Ç., polis ekiplerine, arkadaşının silahla oynadığını, boş sandığını ancak ateş alıp yaralandığını anlattı. Bu sırada fenalaşan A.Ç., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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