Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, 18 Aralık 2025 tarihinde akrabası Serkan Akdal'ı bıçakla öldüren M.D. hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında, iddia makamı sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık, yaptığı savunmada pişman olduğunu belirtti.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Taksi şoförünün tanık olarak dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca sanığın, "haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık M.D, savunmasında, "Ben evime gidecektim. Keşke bana saldırmasalardı. Kendimi savunmak durumunda olmasaydım bunlar yaşanmayacaktı. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde M.D. (44), çıkan kavgada akrabası Serkan Akdal'ı (44) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
