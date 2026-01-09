Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü; duruşma çıkışında arbede

ZONGULDAK'ta çıkan kavgada Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan Köroğlu (18) ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) bıçaklayarak öldüren Erdeniz Köroğlu (44), savunmasında, kendisini korumaya çalıştığını öne sürdü. Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Yoğun güvenlik önlemine rağmen arbede yaşandı, polisin müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Olaydan 1 ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can-Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde darbedildi. Bu nedenle 2 aile arasında husumet oluştu. Olay gecesi, yakınlarının köyde açık alandaki düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.'nin ağabeyi Erdeniz Köroğlu karşılaşınca, düğün dönüşü tartışma çıktı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Erdeniz Köroğlu evine giderken, 2 kardeş ve babaanneleri yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlıkçılar tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Erdeniz Köroğlu, daha sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

2'NCİ DURUŞMA

3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Erdeniz Köroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması bugün Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Erdeniz Köroğlu, öldürülenlerin yakınları ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada dinlenemeyen ölen Nazmiye Köroğlu'nun kızı H.K., tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, sanığın yeğenlerini tahrik ettiğini ifade etti.

'ONLAR BANA SALDIRDI'

Olayın çok kısa süre içinde olduğunu belirten sanık Erdeniz Köroğlu, "Onlar kalabalık bir şekilde geldi. Ben kendimi korudum. Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım, kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8-10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı. Benim burada olma sebebim, elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar. Ben kendimi savunmasam, bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Her biri için çok üzgünüm" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Yoğun güvenlik önlemine rağmen arbede yaşandı, maktullerin yakınları sevk sırasında araçtaki sanığa küfrettti. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, kalabalık grup bir süre sonra dağıldı.