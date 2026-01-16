Aç kalınca mahalleye indiler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aç kalan bir çakal sürüsü, Kemer Mahallesi'nde çöpleri karıştırarak sokakta dolaştı. Olay cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı tahmin edilen çakal sürüsü, kent merkezindeki mahallede gezerken görüldü.
MAHALLEYE İNDİLER
Çöp konteynerini de karıştıran çakallar cep telefonuyla görüntülendi. Çakallar bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel