6 katlı binanın çatı katında yangın

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde yer alan 6 katlı bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı.

ZONGULDAK'ın Beycuma beldesinde 6 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Beycuma Beldesi Merkez Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İzzet Ç.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesinin ardından Zonguldak ve Karaman belediyelerinden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. 6 katlı evde yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

