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Zonguldak'ta hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet aldı

Zonguldak'ta hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet aldı
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Zonguldak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenci için düzenlenen icazet töreninde, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı, dualar edildi ve belgeler takdim edildi.

Zonguldak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Madenci Anıtı'nda bir araya gelen hafızlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, vatandaşlardan ilgi gördü.

Valilik binası önünde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Daha sonra 35 hafız öğrenci için Uzun Mehmet Camisi'nde icazet programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, her yıl yaklaşık 90 bin öğrencinin hafız olmak için eğitim aldığını belirterek, resmi sınavlara girerek hafızlık belgesi almaya hak kazananların sayısının yaklaşık 15 bin olduğunu ifade etti.

Reisülkurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı duanın ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri ile çeşitli hediyeler protokol üyelerince takdim edildi.

Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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