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Zonguldak'ta 3 ölü, 5 yaralı grizu patlamasında 3 zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında metan gazı birikmesiyle meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama suçlarından 3 zanlı tutuklandı, firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"Bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, firari işletme müdürü M.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Kaynak: AA
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