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Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı imha edildi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 3 kaçak maden ocağına operasyon düzenledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri patlayıcı madde kullanarak ocakları imha etti.

ZONGULDAK'ta 3 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 1 vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 3 kaçak maden ocağına operasyon düzenledi. Ocakların imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde kullanarak 3 ocağı da kullanılamaz hale getirdi. Ocaklarda bulunan 1 vinç ile 30 metre uzunluğunda raya el konuldu. Malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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