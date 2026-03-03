Haberler

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta, 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi anısına düzenlenen törende, dualar okundu ve hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Törende faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

17 yıllık madenci Doğan Ünlü, gazetecilere, madenciliğin dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından biri olduğunu belirterek, "Tüm madencilere kolaylıklar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Madene üretim, devlet, ailemiz, çocuklarımız için giriyoruz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girildiği zaman o tehlike pek hissedilmiyor. Kendinizi işinize veriyorsunuz. Belli bir emek veriyorsunuz." diye konuştu.

Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile madenciler katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! 4 haftanın en yüksek seviyesi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'dan son dakika mesajı! 'ABD her şeyi itiraf etti' diyerek duyurdular

İran'dan son dakika mesajı! "ABD itiraf etti" diyerek duyurdular
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra maç kazanınca olanlar oldu