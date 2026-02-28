18 yıl önce işlenen cinayette 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ta, kaybolduktan 2 yıl sonra 2010'da Ulutan Barajı'nda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz (41) cinayetine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerine ise ev hapsi verildi.

Zonguldak'ta 2010 yılında Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri bulundu. Yapılan araştırmada 2012 yılında DNA testleriyle kemiklerin 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. 16 yıldır faili meçhul olarak kalan Ahmet Yılmaz cinayeti dosyası, polis tarafından tekrar açıldı. Fiziki ve teknik takibin yapıldığı belirtilen soruşturma kapsamında Köksal A., Tarık Y. ve E.İ. gözaltına alındı. 3 gün boyunca gözaltında emniyette ifade işlemleri süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Köksal A. ve Tarık Y. tutuklanırken, E.İ. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

