Zonguldak Limanı'nda sağanak sonrası deniz suyu çamur rengine döndü

Zonguldak Limanı'nda sağanak sonrası deniz suyu çamur rengine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon limana ulaştı. Zonguldak Limanı'nda yoğun çamurlu su birikti; derelerin denize döküldüğü bölgelerde deniz yüzeyi çamur rengine döndü.
ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi çamur rengine döndü.
Zonguldak'ta dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun çamur rengine döndüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikirken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı