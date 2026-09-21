Haberler

Zonguldak Kozlu'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+73 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozlu Sahili'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail saldırıları altındaki Gazzeli çocuklara destek için uçurtma uçurdu. Etkinlikte Türk ve Filistin bayrakları taşındı, Gazze'deki çocuklar için mektuplar panoya asıldı ve 'Gazze' temalı resim sergisi açıldı.

Zonguldak'ta, yaklaşık 3 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzeli çocuklara destek amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde öğrenciler uçurtma uçurdu.

Kozlu Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, öğrencilerin güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, merhametli ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğine değinen Keskin, "Yine biliyorsunuz ki çocuklarımız savaş altında. Onlar yaşam, eğitim, güvenlik, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakılmakta. Bu etkinlikle, Gazzeli çocuklarımıza karşı toplumsal duyarlılığı öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rüzgar Gündoğan, "Bugün Filistinli çocuklar için buradayız. Uçurtma uçuracağız. İnşallah savaşlar biter. İnşallah Gazzeli çocuklara bir şey olmaz. İnşallah Gazzeli çocuklar yemek, su bulurlar." dedi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, alandaki panoya Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları astı.

Öğrencilerin "Gazze" temalı resim sergisi de açtığı etkinlik, uçurtmaların gökyüzünde süzülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti! Ormandan kafatası çıktı
Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı