Zonguldak Kozlu'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu

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Zonguldak'ta, yaklaşık 3 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzeli çocuklara destek amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde öğrenciler uçurtma uçurdu.

Kozlu Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, öğrencilerin güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, merhametli ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğine değinen Keskin, "Yine biliyorsunuz ki çocuklarımız savaş altında. Onlar yaşam, eğitim, güvenlik, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakılmakta. Bu etkinlikle, Gazzeli çocuklarımıza karşı toplumsal duyarlılığı öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rüzgar Gündoğan, "Bugün Filistinli çocuklar için buradayız. Uçurtma uçuracağız. İnşallah savaşlar biter. İnşallah Gazzeli çocuklara bir şey olmaz. İnşallah Gazzeli çocuklar yemek, su bulurlar." dedi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, alandaki panoya Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları astı.

Öğrencilerin "Gazze" temalı resim sergisi de açtığı etkinlik, uçurtmaların gökyüzünde süzülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA