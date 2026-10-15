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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de heyelanda 3 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de heyelanda 3 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda 3 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü ve bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Heyelanda bir kulübe ve ağaç yıkıldı, büyük taş parçaları anayolu kapatınca ekipler bölgeye girişe izin vermiyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 3 katlı binayı tedbir amacıyla boşalttı.

Bir kulübenin ve ağacın yıkıldığı heyelan nedeniyle büyük taş parçaları anayolu kapattı.

Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA
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