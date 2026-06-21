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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde, 3 F-4 savaş uçağı kent semalarında saygı geçişi yaptı. Vatandaşlar uçuşu sahilden ve evlerinden izledi.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında 3 savaş uçağı saygı geçişi gerçekleştirdi.

21 Haziran Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen muharip uçuşta, 3 F-4 savaş uçağı Kozlu Sahili'ndeki Şaban Bilgin Parkı'nda saygı geçişi yaptı.

Vatandaşlar, uçuşu Kozlu Sahili'nin yanı sıra evlerinden ve binaların çatı katlarından izledi.

Uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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