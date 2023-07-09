Zonguldak'ın ilçelerinde sağanak, taşkınlıklara neden oldu

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası çay ve derelerde taşkınlıklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur taşkınlıklara neden oldu. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu Köyü ortasından geçen Çaylıoğlu Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Taşkınlık sonrası çevredeki parklar ve kaza yeri sular altında kaldı. Gümeli Beldesinde ise bazı köy yolları yağmur nedeniyle toprak kaymasına neden oldu. Öte yandan Alaplı ilçesinden geçen çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tedbirler arttırıldı. Alaplı Belediyesi ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşlara çay boyuna araçlarını park etmemeleri hususunda uyarılarda bulunuyor.