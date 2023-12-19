Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı CHP'ye katıldı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP İl Başkanı Devrim Dural, Öztürk'e parti rozetini taktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kentte CHP'li belediye sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 31 Mart seçimleri itibariyle bu sayıyı 8'e çıkarmak için omuz omuza mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı.

CHP İl Başkanı Devrim Dural, il başkanlığı binasında düzenlenen törende, Öztürk'e parti rozetini taktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada, kentte CHP'li belediye sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 31 Mart seçimleri itibariyle bu sayıyı 8'e çıkarmak için omuz omuza mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Öztürk'ün CHP'li olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuzyılmaz, "Başarılı, gönüllere giren belediyecilikle Gökçebey tarihine adını yazdırmış birisi. Çok mutluyuz. O artık Cumhuriyet Halk Partili." dedi.

CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da CHP'nin artan gücünü, gürleşen sesini kentte hissettiklerini ifade etti.

Dural da Öztürk'ün Gökçebey'de marka olduğunu ve bu süreci çok değerli ve anlamlı bulduklarını belirtti.

Törene, CHP'li belediye başkanları ve partililer katıldı.