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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı.

Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Öğretmen olmak. Bir ömre dokunmak" konulu konferansta konuşan Selçuk, mesleki bilgi ve tecrübelerini eğitimcilere aktardı.

Eğitimin önemine vurgu yapan Selçuk, Öğretmenler Gününde eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de Selçuk'a katılımlarından ötürü teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA