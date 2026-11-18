Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaf silahlı saldırıda öldü, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dönerci dükkanı işleten esnaf, iş yerinin önünde E.A.'nın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Başına 2 kurşun isabet eden esnafın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iş yerinin önüne araçla gelen E.A. tarafından başından tabancayla vurulan esnaf Ali Erdoğan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli E.A., gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Ali Erdoğan, araçla iş yerinin önüne gelen E.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. 2 kurşun Erdoğan'ın başına isabet ederken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ali Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, iş yerinin önünde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan E.A. ise polis ekipleri tarafından Osmanlar köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.