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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir tarım aracı şarampole devrildi ve sürücü Necati Yiğit hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Necati Yiğit'in (65) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Mollabey köyü Karacallı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Zonguldak Jandarma İtfaiye Alaplı Yaşam Güncel Haberler

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