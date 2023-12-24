Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinde ölü bulunan kişi yangın sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 1 kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çayköyü'ndeki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Akgül'den (74) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden jandarma ekipleri, Akgül'ü salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemede, elektrikli ısıtıcının bulunduğu bir odada yangın çıktığı ve kendiliğinden sönen alevlerin yatak ile koltukları kullanılamaz hale getirdiği belirlendi.

Cenazesi otopsi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül'ün, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.