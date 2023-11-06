Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri parklara geçit vermiyor
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçları uyararak araçlarını kaldırmalarını istedi. Araçlarını kaldırmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermiyor.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçları uyararak araçlarını kaldırmalarını istedi. Araçlarını kaldırmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel