Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak haberi | Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı

Güncel Haberler

Zonguldak haber... Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu.

Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmur birçok noktada olumsuzluğa neden oldu. İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta su giderlerin tıkanması nedeniyle yolda su birikti. Sularla kaplanan yoldan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobil sürücüleri riske girmeyip geri dönmek zorunda kaldı. Bölgeye gelen belediye ekipleri yayaları yolun karşısına kendi araçları ile geçirdi. Belediye ekipleri iş makineleri ile birlikte tıkanan su giderlerini açmak için çalışma başlatırken, ilçede bazı noktalarda da olumsuzluklar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Güncel

Zonguldak Ereğli su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title