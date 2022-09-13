Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Güncel Haberler

Balıkçılardan detay Zeki Yıldırım ile röportaj Mustafa Atmış'ın röportaj Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı ZONGULDAK - Alaplı ilçesinde, bol miktarda avlanan palamut fiyatları düşürdü.

Balıkçılardan detay

Zeki Yıldırım ile röportaj

Mustafa Atmış'ın röportaj Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

ZONGULDAK - Alaplı ilçesinde, bol miktarda avlanan palamut fiyatları düşürdü.

Büyüklüğüne göre 75-90 lira arasında değişen palamudun fiyatının 40 liraya kadar gerilemesi tüketicinin yüzünü güldürdü.

Buz kalıpları içerisinde köpük kasalarla tezgahlara getirilen palamuda rağbet gösteren vatandaşlar, balık almak için tezgahların önünde kuyruk oluşturdu. Özellikle seyyar satıcıların önünde balık almak isteyenler uzun süre sırada bekledi.

Alışveriş yapan Zeki Yıldırım, AA muhabirine, fiyatların daha da düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Balıklar büyük ve 40 lira. Millet bol bol yesin." dedi.

Mustafa Atmış da "Bu sene balık sezonu. Önümüzdeki günlerde daha da ucuzlayacak. Herkes balığa doyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zeki Yıldırım Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title