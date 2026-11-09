Zonguldak Ereğli'de yasa dışı bahis parasına aracılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Ereğli'de yasa dışı bahis parasına aracılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık ve reklamını yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre kentte yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık eden ve bu sitelerin reklamını yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA