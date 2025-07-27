Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Babası Esat Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Babası Esat Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in 92 yaşında vefat eden babası Esat Erdem, Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene katılan çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş, Erdem ailesine başsağlığı diledi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in babası Esat Erdem'in cenazesi, toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 92 yaşında vefat eden Erdem için Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen törende helallik alındı, dua edildi.

Cenaze programına katılan protokol üyeleri ile vatandaşlar, Başkan Tahsin Erdem ve ailesine başsağlığı diledi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdem'in cenazesi, Fındıksuyu Kireçocağı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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