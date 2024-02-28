Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent meydanı projesini tanıttı

Güncelleme:

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, kent meydanı projesi hakkında bilgi verdi. 2024-2029 vizyonunda açıklanan 7 projeden ilkinin "Zonguldak Kent Meydanı" projesi olduğunu aktaran Alan, vatandaşların talebi üzerine projeyi yapma kararı aldıklarını belirtti.

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, kent meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

Zonguldak Sahili'nde düzenlenen proje tanıtım programında konuşan Alan, 2024-2029 vizyonunda açıklanan 7 projeden ilkinin "Zonguldak Kent Meydanı" projesi olduğunu aktardı.

Vatandaşların talebi üzerine projeyi yapma kararı aldıklarını belirten Alan, "Hepimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği, hem resmi törenlerimizi hem de diğer özel günlerdeki törenlerimizi rahat yapabileceğimiz, her türlü etkinliğimize cevap verebilecek, vatandaşlarımızın istediği kent meydanı projesini düşündük, hayal ettik. Niyetimiz, Zonguldak'ımızı hak ettiği yere getirmek. Büyükşehir olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Selim Alan Zonguldak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalar belediyesi hangi parti? Adalar belediye başkanı hangi partiden seçildi? İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları! Erdem Gül kaç yıl ceza aldı? Erdem Gül neden hapse giriyor, sebebi ne? DEM Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırklareli adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title