Zonguldak Belediye Başkanı Alan, çevre yolundaki köprünün kaldırılması çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, çevre yolundaki köprünün kaldırılması çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Lavuar alanı ve Fevkani köprüsündeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Salı günü Lavuar Alanında çevirme işlemi başlıyor. Yaparsa AK Parti yapar milletimiz inanmaya güvenmeye devam etsin" dedi.

Çevre yolundaki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Alan, "İki gece 22: 00-06: 00 arasında Acılık Soğuksu aksından verdik. Çevre yolunda bulunan kısım tamamlandı. Çok net limanı görebiliyorsunuz. Esnaflar biz resmen mağarada yaşıyormuşuz dediler. Yılbaşına kadar köprüyü kaldırmış olacağız. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin başından beri destek oldular. Teşekkürler. Vatandaşımızın rahat olsun. Onları düşünen bir belediyeleri var. Onların daha rahat yaşamaları için yedi yirmi dört gayret gösteriyoruz" dedi. - ZONGULDAK