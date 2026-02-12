Zonguldak'ta açık cezaevi hükümlüleri cami yapımında görev alacak

Zonguldak Açık Cezaevi Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde, Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde işçiliği hükümlüler tarafından yapılacak caminin temel atma töreni Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, yargılamaları tamamlanarak kesinleşmiş cezalarını infaz etmek üzere açık ceza infaz kurumunda barındırılan hükümlüler için infaz süreçlerinde ıslah olmaları, yeniden topluma kazandırılmaları yönünde yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Kurumda eğitim-iyileştirme, manevi rehberlik, psikososyal destek hizmetlerinin devam ettiğini belirten Kapağan, hükümlülerin kurumda bulundukları süreçte ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yapımına karar verilen caminin aynı zamanda ibadet saatleri dışında kurumda görevli vaizler rehberliğinde Kur'an-ı Kerim okuma kursları, dini bilgiler, kurs ve söyleşi gibi manevi rehberlik hizmeti veren yapı olarak kullanılacağını ifade etti.

Bu amaçla yapımına başlanan caminin kendilerini mutlu kılan bir diğer özelliğinin ise yapım işçiliğini, ustalığını, kalfalığını kurumda barındırılan hükümlülerin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getiren Kapağan, "Kurumumuz teknik personelinin gözetiminde cami inşaatında gönüllü çalışacak hükümlülerimiz hem mesleki bilgilerini geliştirip zanaat öğrenecek hem de ortaya çıkaracakları bu kutsal eserle infaz süreçlerini en faydalı şekilde tamamlayacaklar. 2026 yılı içerisinde en kısa sürede tamamlanması planlanan camimiz 120 kişiye ibadet ortamı oluşturacak ve ibadethanemizden 200 personel, 200 hükümlü olmak üzere 400 kişi faydalanacak." diye konuştu.

Kapağan, cami yapımı için işbirliği yapan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da çok önemli bir hizmetin devreye gireceğini belirterek, "(Hükümlülerin) İbadetlerini daha yaraşır ortamda yapmalarının yanı sıra orada alacakları Kur'an-ı Kerim eğitimi ve diğer maneviyatlarını geliştirecek eğitim ve sohbetlerle daha huzurlu ve iyi hissetmeleri sağlanacak." dedi.

Programda, ceza infaz kurumunda aldığı eğitimle bir yılda hafız olan 21 yaşındaki hükümlüye belgesini Vali Hacıbektaşoğlu verdi.

Ayrıca manevi rehberlik hizmetleri kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kurslarını tamamlayan hükümlüler, belge ve hediyelerle ödüllendirildi.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in duası ile kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan ve Zonguldak Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Orhan Tekfidan ev sahipliğinde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, cumhuriyet savcısı Erhan Tezkorkmaz ile kurum yöneticileri, personel ve hükümlüler katıldı.