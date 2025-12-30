Haberler

New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı yeni yılın ilk günü göreve başlayacak

Güncelleme:
Zohran Mamdani, yeni yılın ilk gününde düzenlenecek yemin törenleriyle New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak. Törende birçok önemli isim de yer alacak.

Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk günü düzenlenecek yemin törenleriyle görevine başlayacak.

Mamdani'nin yemin törenlerine ilişkin detaylar ABD basınına yansıdı.

Buna göre Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katılacağı özel bir törenle New York Belediye Başkanlığı için yemin edecek.

Törenin, 1904 yılına kadar uzanan geçmişe sahip, New York'un 28 orijinal metro istasyonundan biri olan ve halihazırda kullanılmayan Eski Belediye Binası İstasyonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Gece yarısı yapılacak özel törende, Mamdani'ye yeminini New York Başsavcısı Letitia James ettirecek. Törende, Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders'ın da hazır bulunacağı aktarıldı.

Halka açık yemin töreni de yapılacak

Mamdani'nin halka açık yemin töreni ise aynı gün saat 13.00'te New York Belediye Binası'nın merdivenlerinde gerçekleştirilecek.

Bu törende, New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini ise Senatör Sanders ettirecek.

Yaklaşık 4 bin biletli davetlinin katılımının beklendiği törenin ardından Mamdani, Broadway Caddesi üzerinde on binlerce kişinin ücretsiz olarak katılabileceği halka açık bir sokak partisi düzenleyecek.

Halka açık yemin törenleri kapsamında New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan'da birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatacak.

New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
