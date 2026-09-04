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Yeşilırmak'ta Taşkın Riski İçin Temizlik

Yeşilırmak'ta Taşkın Riski İçin Temizlik
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Amasya'nın Ziyaret beldesinde, Yeşilırmak'ın yükselen su seviyesi nedeniyle belediye ve DSİ ekipleri, akışı engelleyen unsurları temizleyerek olası taşkınlara karşı önlem aldı. Başkan Dayıoğlu, can ve mal güvenliği için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Amasya'nın Ziyaret beldesinde, Yeşilırmak yatağında olası taşkın riskine karşı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Irmakta su seviyesinin yükselmesi üzerine Ziyaret Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kandolap, Kertiller, Adabağları ve Aşağı Bağ mevkilerinde önleyici tedbirler aldı.

Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yaptığı açıklamada, suyun akış yönünü ve hızını olumsuz etkileyebilecek unsurların temizlendiğini belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla tedbirleri sürdürdüklerini ifade eden Dayıoğlu, "Irmak içerisinde suyun akışını engelleyebilecek ağaç, ağaç kökleri ve benzeri unsurlar, DSİ ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlendi. Su akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve olası taşkınların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalarla beldemizin güvenliğini sağlıyoruz." dedi.

Dayıoğlu, çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerine teşekkür ederek kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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