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Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu Sonuçlandı

Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu Sonuçlandı
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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu', katılımcıların tarihi Frig Vadisi'ni gezmesiyle sona erdi. Sempozyuma Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bilim insanları katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu" İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü gezisi ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının destekleriyle İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma katılan bilim insanları ve akademisyenler 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Frig Vadisi'ni gezdi.

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Koçak, çok verimli iki gün geçirdiklerini söyledi.

Koçak, " Türkiye'nin birçok bölgesinden bilim insanı sosyolog sempozyuma katılarak bildirilerini sundu. Dün yapılan kapanış oturumunun ardından bugün katılımcıların Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini de görmelerini istedik." dedi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA muhabirine, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru ırkçılık rüzgarlarının sert estiği dönemde Türk milliyetçiliğin ırkçı formunun ortaya çıktığını kaydetti.

İsmet İnönü döneminde bu anlayışa yönelik bir baskılayıcı yönetim tarzının da kendini gösterdiğini belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Fakat 1950'lerden sonra Demokrat Parti iktidarlarıyla birlikte Türk Milliyetçiliğinin çoğulcu yapısında yeni unsurlar görmeye başlıyoruz. Ziya Gökalp ekim ayı 1924 yılında vefat etti. Tam da ölümünün 100. yılındayız. Bu organizasyon Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi işbirliği ile AKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen bir sempozyum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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