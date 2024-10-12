Üye Girişi
Haberler

Ziya Gökalp'in Eserleri ve Etkisi Diyarbakır'da Anıldı

Ziya Gökalp'in Eserleri ve Etkisi Diyarbakır'da Anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı'nda, Prof. Dr. İbrahim Şahin ve Prof. Dr. Kamuran Eronat, Gökalp'in Türk düşüncesi ve edebiyatı üzerindeki etkilerini anlattı. Etkinlikte ayrıca Gökalp'in hayatına dair belgelerin sergilendiği bir sergi açıldı.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, " Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinde, sosyolojisinde, fikir ve edebiyat hayatında çok mühim bir yeri vardır. 19. asrın sonundan 20. asrın başına 1924 yılında ölümüne kadar olan süre bir yana ölümünden sonra da fikirleriyle Türk milli eğitimini, Türk sosyolojisini etkilemiştir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Şahin, Gökalp'in Türk kültürü ve edebiyatına katkısını anlattı.

Ziya Gökalp'in 1876 yılında Diyarbakır'da doğduğunu belirten Şahin, şunları ifade etti:

"Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinde, sosyolojisinde, fikir ve edebiyat hayatında çok mühim bir yeri vardır. 19. asrın sonundan 20. asrın başına 1924 yılında ölümüne kadar olan süre bir yana ölümünden sonra da fikirleriyle Türk milli eğitimini, Türk sosyolojisini etkilemiştir. Bu nedenle biz de 100. ölüm yıl dönümünde onu hem fikirleriyle hem de hayatı hakkında vereceğimiz bilgilerle anmak istedik. Tabii bunu 19. asrın fikir ortamını anlatmadan izah etmek mümkün değil. İçine doğduğu şartları, karşılaştığı olayları, entelektüel çevresini ve tabii bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun son asırdaki durumunu izah etmek icap eder. Çünkü her fikir adamı, her insan aslında doğduğu ortamın ürünüdür. Dolayısıyla Gökalp da Gökalp'ın nesli de içine doğdukları şartların insanıdırlar. Meşrutiyet dönemi hadiseleri mesela, Balkan Savaşı, sonra Birinci Dünya Savaşı, o devrin entelektüellerini, münevverlerini derinden etkilemiştir."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da Ziya Gökalp'in Türk diline olan hassasiyetine işaret ederek, Gökalp'in Türk edebiyatının önemli isimleri üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi.

Eronat, "Ziya Gökalp'in, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün medeniyet programında çok büyük bir tesiri olduğunu biliyoruz. 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' adlı eseri hepimize malum olan önemli bir kitaptır. Kültür üzerine değerlendirmeleri, Diyarbakır coğrafyasındaki özellikle ilçelere dair yaptığı yorumlar bugün bile büyük bir etkiye sahiptir." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Ziya Gökalp'in hayatına ve eserlerine dair belgelerin yer aldığı sergi de açıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

İbrahim Şahin Kültür Sanat Ziya Gökalp Etkinlikler Edebiyat Güncel Kültür Eğitim Sanat

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı
Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.