Zirai dron kullanan öğrenciden, üniversitede arkadaşlarına uygulamalı ilaçlama ve gübreleme eğitimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaan Çöl, üniversitede Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kenan Geçer eşliğinde arkadaşlarına zirai İHA kullanımı dersi veriyor. Bolu ve çevre illerde profesyonel olarak İHA ile zirai ilaçlama ve gübreleme yapan Çöl, kendisine ait dronu fakülteye getirerek sınıf arkadaşlarına işin teknik detaylarını gösteriyor. Uygulamalı eğitimler kapsamında; dronun kullanımı, ilaçlama ve gübreleme kapasitesi, sağladığı imkanlar ve tarımsal faaliyetlerdeki faydaları öğrencilere tek tek aktarılıyor. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini sahada pratikle birleştirme fırsatı buluyor.

TARIMDA TEKNOLOJİ KULLANILMASI ARTIK ZORUNLULUK

Tarımda teknoloji kullanımının zorunluluk olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Geçer, "Tarımda da İHA gibi yarı otonom ya da tam yapay zeka destekli sistemlerin kullanılmasıyla hem ilaçlama hem de gübreleme konusunda bitkilerin daha iyi daha verimli gelişmesini sağlamak konusunda çalışıyoruz. Aynı zamanda bu teknolojiler çevre koruma ve su kaynaklarının doğal, rantabl kullanılması anlamında da bize büyük faydalar sağlıyor. O yönüyle de gelecek açısından, ülkemiz tarımı açısından bu sistemlerin kullanılması büyük önem arz ediyor" dedi.

Bolu'da, 2 senedir İHA ilaçlama yaptığını belirten Mustafa Kaan Çöl, "Bolu'da bir ihtiyaç vardı. Dışarıdan, Adapazarı'ndan geliyorlardı. Biz de abilerimiz ve tarımda önü çeken birkaç firmayla beraber bu işi yapmaya karar verdik. Bu yolla da bu sistemi Bolu'ya kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Tarım yapmak isteyen gençlere destek verilmesi gerektiğini belirten Çöl, "Tarım, bizim ülkemizde yaş ortalaması yüksek olduğu için gençlerin önünü açmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben de bundan dolayı ziraat fakültesini seçtim, aynı zamanda bu işe gönül verdim. Ziraatı seviyorum, yapmak isteyenlere destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Hocamın da desteklerinden dolayı ona çok teşekkür ederim. Destek olunursa gençlere, daha iyi yerlere gelineceğini düşünüyorum, tarım için" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı